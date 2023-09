Settembre 30, 2023

Roma, 30 set. (Adnkronos) – La platea di Assemblea! Per la Pace, la Terra e la Dignità, l’assemblea organizzata al teatro Ghione di Roma su iniziativa di Raniero la Valle e di Michele Santoro, sottoscritto da oltre duemila persone tra cui Fausto Bertinotti, Valeria Golino, Marc Innaro, Jorit, Marisa Laurito, Fiorella Mannoia, Milly Moratti, Piergiorgio Odifreddi, ha dato il via libera, per alzata di mano, al giornalista per formare una lista per le elezioni europee.