Europee: Azione, pronti a discutere con Più Europa ma rimangono nostri punti fondamentali

8 Aprile 2024

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Siamo sempre disponibili a discutere con Più Europa. I punti fondamentali per noi rimangono gli stessi: coerenza, qualità della lista”. È quanto si legge in una nota di Azione. “Non possiamo accettare -prosegue il comunicato- di allearci con chi si porta dietro Cuffaro, Cesaro e Mastella o candidare chi viene pagato da dittature straniere in spregio al codice di condotta del Parlamento europeo. Non ha senso includere nella lista di chi poi andrà in gruppi diversi da Renew (Psi e Nuova Dc). Non candidatura di chi sostiene le tesi di Putin ed è contrario all’invio di armi in Ucraina (Librandi-Italia C’è). Candidatura di Cottarelli insieme a Bonino come frontrunner della lista Inclusione nella lista dei due candidati del Pde attualmente in Parlamento europeo (Danti e Gozi). Questi erano i contenuti originari del lodo Verhofstadt. Li -conclude la nota- siamo rimasti”.