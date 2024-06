Europee: Benigni, ‘per Fi risultato straordinario, siamo secondo partito coalizione’

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Forza Italia ha ottenuto un risultato straordinario, affermandosi come secondo partito della coalizione di centrodestra. Un risultato che dedichiamo al nostro presidente Silvio Berlusconi, che ci ha lasciato in eredità uno spazio politico unico e importante all’interno del Partito Popolare Europeo”. Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

“Ringrazio Antonio Tajani – prosegue – che ha avuto la forza e il coraggio di guidare e consolidare, con entusiasmo, passione e autorevolezza, il nostro partito. Un ringraziamento va a tutti i nostri candidati e militanti, che hanno messo anima e cuore per raggiungere questo risultato. Sono particolarmente soddisfatto dell’affermazione di Forza Italia nella circoscrizione Nord-Ovest e in Lombardia, dove in questi mesi abbiamo lavorato pancia a terra per supportare Antonio Tajani. E sono orgoglioso del fatto che la Lombardia, dopo il Lazio, sarà la regione che porterà più preferenze al nostro segretario nazionale”.

“Infine, congratulazioni e auguri di buon lavoro a Letizia Moratti e Massimiliano Salini, che hanno ottenuto un’importante affermazione personale e sono stati eletti al Parlamento Europeo: sono due persone capaci e competenti che ci rappresenteranno al meglio in Europa. Oggi è una bella giornata per Forza Italia, ma non è il momento di fermarci: ci metteremo subito al lavoro per consolidare questo risultato e continuare a crescere”, conclude.