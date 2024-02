Europee: Bindi, ‘nessuno le trasformi in sondaggi e plebisciti’

Febbraio 12, 2024

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – Le elezioni europee “nessuno provi a trasformarle in sondaggi e plebisciti, c’è bisogno di una classe dirigente che sia molto presente all’europarlamento. Prodi ha suggerito a Schlein di non candidarsi? Non ho l’autorevolezza di Romano per esprimermi, sarà il partito nella sua interezza a decidere”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministra ed esponente Pd Rosy Bindi.