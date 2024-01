Europee: Boccia, ‘invece di dare consigli a Schlein, pensiamo a far vincere Pd’

Gennaio 20, 2024

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “A chi da consigli alla segretaria chiedo, invece di dare consigli, di impegnarsi in prima persona per aiutare il Pd a crescere perche questa campagna elettorale che ci aspetta e’ una campagna elettorale decisiva per l’Europa e per la vita dell’Italia in Europa”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una intervista a Fanpage.

“I nazionalisti sono alle porte e in Italia sappiamo cosa voglia dire avere la destra al governo. A chi ritiene che ci sia un pericolo vero che viene da destra chiedo di fare qualcosa per vincere, di mettersi in campo. La Segretaria deciderà in autonomia come ha sempre fatto, ascolterà tutti, vedrà il quadro generale, e poi farà quello che è giusto fare per vincere le elezioni. Mi auguro che questo proposito lo abbiano tutti e lo mettano in pratica”.