Europee: Boccia, ‘Schlein deciderà su candidatura per bene partito’

Febbraio 5, 2024

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Il Pd è un grande partito e fa le liste per le prossime elezioni europee non nel salotto di casa ma negli organismi dirigenti. Apriremo a tempo debito il cantiere per costruire le liste. Leggo di tanti nomi e di tante ipotesi ma sarà il partito a decidere. Per quello che riguarda Elly Schlein sarà lei a decidere, confrontandosi con il partito, se candidarsi o meno e con quali modalità, cercando di fare ciò che è più utile alla comunità del nostro partito”. Lo ha affermato Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, ospite di ‘Omnibus’ su La7.

“Ricordo -ha aggiunto- che spesso la nostra segretaria ha fatto scelte che molto commentatori non hanno condiviso ottenendo poi però dei risultati. Io sono convinto che Elly Schlein, in ogni caso, sia un valore aggiunto per il Pd: è una segretaria che sta nelle strade, nelle piazze, davanti alle fabbriche, che sta dove deve stare la sinistra per riconnettersi con il nostro popolo e ovunque va incontra un grande consenso”.