Europee: Bonaccini, ‘Meloni si candida per fare referendum su stessa’

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “La presenza di leader porta voti ai partiti. C’è chi lo fa come Renzi e Calenda per cercare di superare la soglia del 4%, c’è chi lo fa come Elly Schlein per dare una mano al Pd e chi come Giorgia Meloni che fa un referendum su se stessa cercando consenso visto il suo governo non riesce a mantenere le promesse fatte”. Così Stefano Bonaccini a L’Aria che Tira su La7.