Europee: Bonelli, ‘destra demolisce direttive Ue su ambiente’

6 Aprile 2024

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Le elezioni europee parlano all’Europa, a tutta Italia e anche a Milano, la città europea per eccellenza. L’obiettivo principale che ci proponiamo è quello di aiutare questa città attraverso l’Europa: in realtà, la destra sta facendo il lavoro contrario. Sta demolendo le direttive europee sull’ambiente, il piano Fit for 55, la regolamentazione sui pesticidi; insomma, tutto ciò che riguarda l’ambiente viene oggi bloccato da questi ‘imprenditori della paura’, capeggiati dalla premier Meloni, che vuole fermare la transizione ecologica”. Cosí il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli a margine della tappa di Milano dell’iniziativa ‘Il Coraggio di Osare’.

“Il ruolo che vogliamo esercitare è proprio quello di indirizzo sociale e ambientale, lavorando per la pace e contro il riarmo. Abbiamo bisogno delle risorse europee, che possono arrivare a Milano per favorire la transizione verde e migliorare la qualità di vita in una città importante come questa. Con il sindaco Sala abbiamo un rapporto costante da molti anni, anche tramite la nostra assessora Elena Grandi, tutti impegnati affinché le politiche ambientali in questa città possano progredire il più velocemente possibile, grazie al nostro contributo alla governance della città. Purtroppo, la Regione Lombardia non aiuta a seguire questa direzione, essendo la regione con il più alto livello di consumo del suolo. Per tutto questo, siamo qui, in questa iniziativa che abbiamo portato in giro per l’Italia nelle ultime settimane.”