Europee: Bonelli, ‘La Russa? Problema busti Duce in casa, no candidatura Salis’

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “La seconda carica dello stato non sa che cos’è la democrazia. La democrazia è la possibilità, prevista dalle leggi della Repubblica italiana, che Ilaria Salis si candidasse, cosa che è del tutto ignota alla seconda carica dello stato che in questa maniera offende centinaia di migliaia di persone che hanno votato Ilaria Salis, che diventa così europarlamentare. Questo governo invece ritiene, in maniera pilatesca, di non intervenire per fare in modo che già dalle prossime ore possa essere liberata. Per il presidente La Russa un’occasione persa per tacere, proprio da parte di chi conserva con orgoglio e nostalgia i busti del duce. Quelli sì che sono un problema per la democrazia”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS.