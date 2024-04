Europee: Bonelli, ‘lanciamo sfida per giustizia sociale, ambientale e per la pace’

20 Aprile 2024

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Le liste di Alleanza Verdi a Sinistra sono quasi pronte. Lanciamo una sfida per la giustizia sociale ambientale e per la pace. Di fronte a una destra che vuole mettere in discussione i diritti sociali e ambientali, animata da una logica del riarmo, diciamo no. Abbiamo le candidature di Ilaria Salis, Ignazio Marino, Mimmo Lucano, Leoluca Orlando, Cristina Guarda, che saranno le candidature con cui parleremo in Europa”. Così, dal Consiglio federale nazionale di Europa Verde in corso a Roma il co-portavoce nazionale del partito e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.