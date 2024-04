Europee: Bonelli, ‘Meloni come dea dell’inganno’

28 Aprile 2024

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Meloni, come Apate dea dell’inganno, ciò che ha detto oggi da Pescara è il nulla assoluto, racconta un Paese che non c’è. Sono i dati a sconfessarla: in Italia ci sono 5,7 milioni di persone in povertà assoluta, mentre banche e società energetiche hanno realizzato negli ultimi due anni extraprofitti per quasi 80 mld di euro, senza che venissero tassati di un centesimo. Il Governo nega il salario minimo e blocca le politiche sul clima, mentre la siccità al Sud compromette l’agricoltura e gli allevamenti. Di tutto ciò Meloni non ha parlato, ma in che pianeta vive?”. Lo afferma il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“La premier -aggiunge- vuole manipolare la realtà attaccando anche il giornalismo d’inchiesta, come nel caso di Report, e dà solidarietà al premier Rama senza rispondere nel merito. Povera democrazia e povera Italia, governata da chi vede il mondo con i paraocchi”.