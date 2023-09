Europee: Borghi (Iv), ‘lista con Azione? Dipende da Calenda’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Questo dipende da Calenda. Il segretario di Renew Europe, Stephane Sejourne’, ha lanciato un appello all’unità delle forze italiane che si riconoscono in Renew. Noi lavoriamo per l’unità, lasciando cadere polemiche meschine. Ma al tempo stesso serve chiarezza. E fermezza sulla linea politica”. Così il capogruppo di Italia Viva al Senato Enrico Borghi, intervistato da Affaritaliani.it su un possibile riavvicinamento con Azione di Carlo Calenda in vista delle elezioni europee del 2024.