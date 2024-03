Europee: Boschi, ‘centrodestra sovranista non convince parte elettori, c’è spazio al centro’**

Marzo 1, 2024

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Io penso che in vista delle europee c’è un grande margine su cui lavorare che è l’astensionismo. Io mi auguro che alle europee ci sia partecipazione, vista l’importanza di queste elezioni. C’è uno spazio perché il centrodestra è diventato molto spostato sulla linea sovranista, di certo non moderata, e questo non convince una parte dell’elettorato: i manganelli a Pisa, gli atti di arroganza di Meloni che ha riempito posti di amici e parenti, ormai ha finito l’elenco telefonico della rubrica… questo non piace, non convince. Vedi Truzzu”. Così Maria Elena Boschi di Iv ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione.