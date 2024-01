Europee: Boschi (Iv), ‘stupiscono i consigli di Calenda, Renzi candidato per Europa forte’

Gennaio 14, 2024

Roma, 14 gen (Adnkronos) – “La lista dei riformisti avrà in campo Matteo Renzi, mentre ancora non si sa cosa faranno i leader degli altri partiti. Pensiamo che con lui si possano avanzare proposte più forti in Europa, a partire da una maggiore democrazia diretta, con i cittadini che possono scegliere il presidente della Commissione europea, e gli Stati Uniti d’Europa”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervistata da Lavinia Spingardi a Skytg24.

“Stupisce però che altri, come Calenda, diano consigli su chi si dovrebbe candidare e chi no. Lui fu eletto come parlamentare europeo anche con i nostri voti, ma ha scelto di dimettersi per fare il parlamentare italiano, si è candidato al comune e non è rimasto a fare il consigliere. È singolare che, vista la sua esperienza, ora dica che si deve candidare solo chi poi resterà davvero in Europa”, ha aggiunto Boschi.