Europee: Calenda, ‘Azione lavora ad accordo con partiti Alde, si lasci in pace Macron’

Gennaio 10, 2024

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Come volevasi dimostrare quella data ieri da Repubblica e ripresa da radio etc era una notizia falsa, fondata su veline di partito e dichiarazioni inappropriate di parlamentari europei. Suggerirei di lasciare in pace Macron e Renew Europe. Per ciò che concerne Azione auspichiamo si possa raggiungere un accordo con i partiti e i movimenti che aderiscono al partito Alleanza dei democratici e dei liberali per l’Europa”. Così Carlo Calenda, segretario di Azione, su X.