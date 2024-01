Europee: Calenda, ‘Iv fa pressione per lista comune per paura dello sbarramento’

Gennaio 14, 2024

Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Italia viva dice peste e corna del sottoscritto e di Azione e fa pressione per fare una lista alle europee per superare lo sbarramento. Non sarebbe credibile per gli elettori. Ma poi io non condivido le cose che stanno emergendo, il modo in cui si fa politica, i soldi, l’uso del ‘Riformista’. Sarebbe del tutto poco credibile mettersi insieme solo per paura dello sbarramento”. Lo ha detto Carlo Calenda a Radio24.

“Non si può predicare di voler riformare il sistema politico italiano e poi fare accordi per opportunismo con chi fa politica in un modo lontano, quello di Renzi, con le consulenze, i soldi, l’uso del ‘Riformista’, che non ci appartiene. Non è un modo con cui facciamo politica noi”, ha spiegato il leader di Azione.