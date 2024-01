Europee: Calenda, ‘Schlein e Meloni non si candidino, non andrebbero in Europa’

Gennaio 14, 2024

Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Tanti mesi fa dissi che secondo me noi leader dovremmo fare un accordo, non ci candidiamo. Molti hanno fatto questo appello: Taiani, Salvini anche se per opportunismo, Conte. Sarebbe giusto che anche Schlein e soprattuto Giorgia Meloni dicano non ci candidiamo perchè non ci andremo in Europa. Spero lo facciano”. Lo ha detto Carlo Calenda a Radio24 a ‘Il caffè della domenica’.