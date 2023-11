Europee: Calenda, ‘se altri leader si candidano dovrò farlo anch’io’

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Cercherò di non farlo fino all’ultimo. Dipende da cosa faranno gli altri leader, se gli altri politici lo faranno per me sarà difficile non farlo”. Così Carlo Calenda, segretario di Azione, ospite di ‘Agorà’, su Raitre, a proposito di una sua candidatura alle prossime elezioni europee.