Europee: Calenda, ‘tanti auguri a Renzi per il progettino del Centro’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “‘Tanti auguri per il progettino del Centro, qualunque cosa sia, e per la candidatura di Renzi'”. Lo dice Carlo Calenda al Corriere della sera sulla candidatura di Matteo Renzi alle europee con il Centro.

Non le sembra un progetto ambizioso? “Manifesta un’ambizione diversa da quella del Terzo polo. Che era la costituzione di una unione delle forze riformiste, popolari e liberali che si riconoscono nei valori repubblicani per superare scontri improduttivi e ideologici tra destra e sinistra. L’unica direzione che può determina re una svolta in Italia: superare una conflittualità sterile. Noi rimaniamo su questa linea. L’idea di Renzi evidentemente era un’altra dall’inizio”, spiega Calenda.

“Un partito di centro che se vincono i 5 Stelle va con loro, se vince la destra si allea con la destra, non è all’altezza della sua storia di presidente del Consiglio. Dopo di che il suo progetto è legittimo, ma non è il nostro”, spiega ancora il leader di Azione.