Europee: Castelli (Libertà) davanti Agcom, ‘domani risposte o procediamo per vie legali’

3 Giugno 2024

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Non ci lasciamo intimorire da nessuno. Questo pomeriggio davanti la sede principale dell’Agcom di Napoli: se domani non ci arrivano le risposte dall’agcom sul perché non hanno rispettato la delibera sulla par condicio danneggiando la lista Libertà, procederemo per vie legali nelle sedi giurisdizionali opportune. Noi non ci stiamo e andremo avanti contro tutto e tutti!”. Così Laura Castelli Presidente Sud chiama Nord e candidata capolista insieme a Cateno De Luca nella lista Libertà in tutta Italia.