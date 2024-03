Europee: Cateno De Luca, ‘ribadito no a Calenda, non ci svendiamo’

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Ho ribadito il nostro NO a Carlo Calenda. Alle europee non possiamo andare con chi sull’autonomia ha mostrato ambiguità, con chi strizza l’occhiolino a Renzi, con chi vota la Pac, con chi davanti alle folli politiche Ue pensa a PiùEuropa. Non ci svendiamo per un posto a Bruxelles”. Lo scrive su X Cateno De Luca, leader di ‘Sud chiama Nord’.