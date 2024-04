Europee: Cathy La Torre, ‘non sono candidata ma sosterrò Avs’

14 Aprile 2024

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Non sono candidata e non mi candiderò alle elezioni europee ma oggi sono qui con voi per annunciare che sosterrò con ogni fibra di me stessa questa alleanza Sinistra Verdi perché in Europa i gruppi di Sinistra e Verdi sono gli unici ad aver avuto una posizione netta sulla necessità che il genocidio a Gaza cessi, sull’embargo di armi verso Israele, sul fatto che i paesi dell’Unione Europa dovrebbero interrompere l’acquisto e la vendita di armi”. Lo afferma Cathy La Torre, avvocata, attivista dei diritti civili, nota sui social come Avvocathy, intervenendo all’evento di Avs Il Coraggio di Osare in corso a Roma.

“Sono anche le forze politiche – prosegue – che chiaramente hanno detto che l’Ungheria non può assumere il prossimo 1 Luglio la Presidenza di turno dell’UE perché le politiche di Orban sono contrarie alla carta fondamentale dei diritti della nostra Unione Europea. Negli ultimi mesi l’Europa ha bocciato l’introduzione del reato di stupro nella direttiva contro la violenza di genere e la direttiva sulla responsabilità sociale delle imprese che dovrebbe evitare che aziende della propria filiera lavorino con manodopera pagata 2 dollari al giorno o sfruttando i bambini. Entrambi sono segnali allarmanti verso cui non si può essere pavidi – conclude Latorre – o anteporre il profitto ai diritti umani. Per questo serve un’Europa diversa”.