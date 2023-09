Europee: Cattaneo, ‘Fi al lavoro per liste competitive, Ppe sarò ago bilancia’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Confermo le parole già espresse ieri da tanti dirigenti azzurri. Forza Italia è la meno interessata a un tema del genere. Di tutta la galassia del cosiddetto centro, siamo l’unico partito che anche i sondaggi più penalizzanti vedono ampiamente sopra la soglia. Inoltre, presidiamo uno spazio politico ben preciso”. Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro ha commentato a Omnibus l’ipotesi di abbassare la soglia di sbarramento per le europee.

“Anche alle ultime politiche c’era una concorrenza agguerrita – ha proseguito -, si narrava di un terzo polo che poi si è rivelato essere la sesta lista, noi abbiamo superato l’8%. Anche per le europee stiamo iniziando ad approntare liste competitive. Abbiamo un riferimento chiarissimo che non ha nessun altro, il Partito popolare europeo, che da anni è la nostra casa e dove siamo protagonisti. Il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, ha ricoperto ruoli importanti all’interno del Ppe e delle istituzioni europee, ed è proprio per il nostro ruolo all’interno del Ppe e per il ruolo quel partito ha all’interno delle istituzioni, che siamo e saremo protagonisti delle nuove fasi politiche in Europa. Il Ppe sarà l’ago della bilancia”. “Noi auspichiamo che il ‘modello centrodestra’ possa approdare anche in Europa, ma un fatto è certo: ciò che deciderà il Ppe determinerà i destini del nuovo quinquennio europeo. Siamo determinati, tranquilli e continuiamo a lavorare su temi e contenuti”, ha concluso Cattaneo.