Europee: Centinaio, ‘candidatura Vannacci? Mio entusiasmo è a -2000’

15 Aprile 2024

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Il mio entusiasmo per la candidatura di Vannacci? E’ a meno 2000…la mia opinione è nota: la Lega deve candidare leghisti, già uno che deve meditare se candidarsi o no non lo sceglierei mai. Se Vannacci sarà candidato nella mia circoscrizione non lo voterò, sceglierò uno della Lega che si è fatto il mazzo sul territorio”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore leghista Gian Marco Centinaio.