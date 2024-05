Europee, Ciafani (Legambiente): “Ue importante, servirebbe più Italia in Europa”

31 Maggio 2024

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Mi fa sorridere quando sento che serve meno Europa, l’unione fa la forza. E’ un soggetto straordinariamente importante. Più che meno Europa servirebbe più Italia in Europa; è fondamentale presidiare nel migliore dei modi i tavoli che portanto alle decisioni e non lamentarsi dopo”. Così Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, in occasione della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2023 di Conou, Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, questa mattina a Palazzo Wedekind, a Roma, e in diretta streaming sul sito adnkronos.com.

“Ci teniamo molto a queste istituzioni che sembrano lontane ma in realtà sono molto vicine”, dice Ciafani, spiegando che l’associazione sta realizzando un tour, un percorso iniziato l’8 maggio con 19 appuntamenti fino al 6 giugno, in vista delle europee, per confrontarsi con i partiti sui temi in ballo. “Abbiamo scritto il nostro ‘programma elettorale’: 13 temi e 19 priorità politiche su cui ci stiamo confrontando. Per raccontare le cose che l’Europa ha fatto, quelle che non ha fatto e per sollecitare quelle che per noi sono le cose che bisogna fare nei prossimi cinque anni per rafforzare il Green Deal”, racconta Ciafani.