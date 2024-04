Europee: Ciriani, ‘grazie a Giorgia, con lei faremo la differenza’

28 Aprile 2024

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) – “L’Italia sta già cambiando l’Europa, ma possiamo e vogliamo fare molto di più. Vogliamo esportare in Europa il modello italiano e portare al Parlamento Ue una maggioranza di centro destra, perché quando noi diciamo che non governeremo mai con la sinistra teniamo solo fede alle nostre idee. Vogliamo spostare l’asse dell’Ue a destra per farla essere vicina ai sui popoli. Da una parte c’è l’Europa che abbiamo conosciuto e dall’altra quella che abbiamo sognato e che vogliamo realizzare, perché l’Italia oggi è forte e coraggiosa. Grazie a Giorgia Meloni per aver deciso di guidare le liste di Fratelli d’Italia alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Con la sua generosità e con il suo impegno faremo la differenza”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.