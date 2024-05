Europee: Conte, ‘con stop Agcom rimediata brutta figura, da Mentana parità condizioni’

16 Maggio 2024

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “L’Agcom ha stabilito che il confronto Meloni-Schlein non rispettava la parità di trattamento e di condizioni rispetto alle altre forze politiche. Poco fa ho saputo che la Rai ha dovuto annullarlo: non è una bella figura, perché di fatto si è tentato, con qualche ingegno, una polarizzazione” in “un sistema elettorale che è di fatto un proporzionale puro, dove ogni forza politica corre per sé. E’ un peccato che non abbiano voluto applicare il buonsenso e abbiano dovuto attendere, Meloni e Schlein, una pronuncia dell’Agcom. Mentana ha offerto invece la possibilità di un confronto rispettando la parità di condizioni, quindi allargato a tutti i leader: è per questo che ho accettato l’invito di Mentana”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un punto stampa a Pesaro.