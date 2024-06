Europee: Cota,’Fi coerente e chiara da sempre, compagine fondamentale Ppe’

3 Giugno 2024

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Questa presa di posizione a difesa del sovranismo e dello Stato centrale e del potere degli Stati centrali è agli antipodi rispetto alle posizioni storiche della Lega. La posizione di Forza Italia è coerente e chiarissima: siamo all’interno del Ppe e lo siamo dall’inizio, abbiamo partecipato al progetto formativo. Antonio Tajani è una delle figure più autorevoli all’interno del Ppe ed in Europa. In queste Europee non andiamo a votare per la polemica del giorno, andiamo a votare per il futuro del Parlamento europeo. Sono elezioni che hanno un respiro più ampio e che incideranno sull’Europa che andremo a costruire sulla base dei principi e dei valori che abbiamo condiviso con il Ppe, al quale auspichiamo aderiscano tutti i movimenti liberali e moderati e mai quelli estremisti, come ha ribadito lo stesso Tajani”. Così a RaiNews24, il candidato alle elezioni europee per Forza Italia (Circoscrizione Nord – Ovest) Roberto Cota.