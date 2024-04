Europee: Cuperlo, ‘no nome Schlein nel simbolo, segretaria non è come Meloni’**

21 Aprile 2024

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “No” al nome di Elly Schlein nel simbolo Pd per le europee. Lo ha detto Gianni Cuperlo, nel suo intervento in Direzione. “Il nome nel simbolo è per l’elezione monocratica, alle europee bisogna votare Pd”, ha detto il deputato dem che poi si è rivolto alla segretaria ricordandole che lei non è Giorgia Meloni.