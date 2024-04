Europee: Danti, ‘Calenda ha cambiato ancora idea’

28 Aprile 2024

Roma,28 apr. (Adnkronos) – “Diceva ‘Non mi candiderò mai alle Europee per dimettermi il giorno dopo. Sarebbe una truffa per gli elettori’. Anche su questo evidentemente Carlo Calenda ha cambiato idea”. Così l’eurodeputato di Italia Viva Nicola Danti vicepresidente di Renew Europe commenta la decisione del leader di Azione di candidarsi alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni.