Europee: Danti (iv), ‘Renew Europe sarà vero argine’

Novembre 26, 2023

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Renew Europe sarà il vero argine perché l’Europa dovrà tornare ad essere attore globale e smetterla di fare la comparsa. Il tempo dei compitini è inesorabilmente finito”. Così Nicola Danti, eurodeputato Iv, a Formiche.

“Giorgia Meloni prima del 25 settembre, ha cavalcato le peggiori battaglie contro l’Europa. Poi è stata costretta a rimangiarsele. Nel question time con Matteo Renzi, ha persino detto di non essere mai stata per l’uscita dall’euro, quando fino a qualche anno fa, ogni manifestazione di Fratelli d’Italia cominciava contro la moneta unica. Insomma è a metà del guado. Se continua così, a Bruxelles resterà dietro la lavagna, che magari non è un problema per lei, che si sente ancora un po’ una leader dell’opposizione sovranista, ma un problema serio per noi, per l’Italia”.

“I sovranisti tirano il fiato in Olanda, ma hanno perso in Spagna e Polonia. Ora Salvini farà il grande incontro a Firenze con Marine Le Pen. Ed il primo risultato concreto delle manifestazioni della Lega sarà quello di aumentare il cordone sanitario che circonda Salvini ed i suoi amici a Bruxelles. I voti che verranno dati ad ‘Identità e democrazia’ sono praticamente inutili, inservibili”.