Europee: Danti, ‘lista Renew sarà determinante’

Giugno 10, 2023

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Sono stato il primo eurodeputato italiano ad entrare in Renew Europe ed ora è questa la prospettiva per il futuro. Nelle prossime elezioni europee, il nostro compito sarà quello di impedire un passaggio dalla maggioranza Ursula a quella Giorgia. Temo che la sinistra sarà sempre più radicale. Per questo Renew può essere determinante”. Lo ha detto l’eurodeputato Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe, intervenendo dal palco dell’assemblea nazionale di Renew Europe.