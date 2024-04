Europee: De Cristoforo (Avs), ‘liste competitive per Europa di pace, solidale e green’

14 Aprile 2024

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Prosegue il cammino dell’Alleanza Verdi e Sinistra verso le elezioni europee. Stiamo costruendo delle splendide liste, forti e competitive, con personaggi straordinari che hanno segnato la storia politica delle nostre città. Avs non è una lista elettorale ma un progetto politico che guarda al futuro. Un’alleanza che unisce la difesa dell’ambiente e per una transizione ecologica che non lasci indietro nessuno, con quella per un lavoro di qualità, per un salario minimo e contro la precarietà”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama, aprendo i lavori de ‘Il coraggio di osare’ in corso a Roma.

“La prossima sfida non sarà solo elettorale ma per quale Europa sarà nei prossimi anni, prosegue De Cristofaro. Un’Europa solidale, attenta alle tematiche green, per la giustizia sociale e ambientale, per la pace e contro la guerra. O un’Europa arroccata e bellicista, in cui ritornano spinte nazionalistiche e contro l’ambiente. Un’Europa segnata dalle guerre o territorio di pace e prosperità. Noi pensiamo che sia necessaria una rivolta pacifista per dire basta, fermatevi. C’è il rischio di una escalation inarrestabile. Stiamo andando verso il baratro”, conclude De Cristofaro.