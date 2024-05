Europee: Direzione Pd su programma, Schlein ‘vogliamo Ue più sociale e per la pace’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Avevamo promesso questo momento di confronto sul programma che è stato costruito in un percorso di ascolto e partecipazione che ha attraversato l’Italia ed è arrivato anche a Bruxelles coinvolgendo parti sociali, associazioni, categorie economiche e le nostre competenze interne a partire da quelle degli eurodeputati uscenti e la comunità democratica all’estero’. Così Elly Schlein, introducendo la Direzione Pd convocata sul programma per le europee. “L’Europa che vogliamo è un’Europa federale, per la pace, più sociale, più giusta e solidale, contro i paradisi fiscali e per gli investimenti comuni”.