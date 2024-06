Europee: domani camper C. De Luca in tour tra Trapani e Agrigento

2 Giugno 2024

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Un inizio settimana ricco di appuntamenti per il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, impegnato dallo scorso 13 maggio in tour delle province siciliane. La giornata del 3 giugno sarà dedicata a incontrare sostenitori e simpatizzanti nel trapanese. Primo appuntamento alle 09.30 a Trapani per una conferenza stampa al Bar Fronte Villa per illustrare a giornalisti e semplici interessati il progetto pensato per le europee. La giornata proseguirà quindi alle 11 a Mazara del Vallo dove De Luca sarà impegnato con visite in aziende del territorio.

Alle 13 tappa a Menfi per un incontro al Bar Scialai e a seguire dalle 14,30 visiterà alcune aziende. Proseguirà quindi il tour verso Ribera dove arriverà intorno alle 15.30 a Piazza Castello n.25. Alle 17 si sposterà a Porto Empedocle dove parteciperà ad una serie di appuntamenti programmati. Alle 18 sarà in visita al Comune di Racalmuto ed alle 18.30 terrà un comizio in Via Vittorio Emanuele di fronte al municipio.

Alle 19.30 il camper della Libertà arriverà ad Agrigento dove De Luca sarà impegnato in un incontro al Bar Porta Po. Il tour lo porterà alle 20.30 a Canicattì per un incontro presso Shanti Cafè ss 122 presso Stazione Esso. E infine alle 21.30 chiuderà la giornata a Campobello di Licata con un comizio in Piazza XX Settembre.