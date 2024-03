Europee: domani e domenica banchetti Azione in tutta Italia, Calenda a Roma

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Domani, sabato 9 marzo, e domenica 10 marzo Azione sarà in più di 100 piazze italiane per dare il via alla mobilitazione verso le elezioni europee. I dirigenti locali e nazionali del partito porteranno in tutto il territorio le proposte per le europee: difesa comune, transizione ecologica e energetica, politiche migratorie, politiche per il settore agricolo e riforma delle istituzioni europee.

In particolare sabato 9 marzo il Senatore e Segretario di Azione Carlo Calenda, insieme a Valentina Grippo e all’Europarlamentare Fabio Massimo Castaldo saranno alle ore 10:30 al banchetto presso il mercato coperto di Piazza Gimma a Roma (Municipio II), inoltre, Castaldo parteciperà anche ai banchetti del Municipio III ( Piazza Talenti dalle 11 alle 12:30) e XIII (Via di Boccea 173, dalle 16 alle 18.30) di Roma, Mara Carfagna sarà, invece, sempre a Roma, in Piazza Ungheria dalle 17 alle 19, il deputato Marco Lombardo sarà in mattinata al banchetto a Bologna in Via IV novembre – angolo Via D’Azeglio, Matteo Richetti, invece sarà allo stesso banchetto dalle 16 alle 19, Giulia Pastorella parteciperà alle 12.30 al banchetto in piazza San Babila, Milano, e alle 13.30 sarà in Piazzale Lagosta, sempre a Milano, il deputato Fabrizio Benzoni parteciperà al banchetto a Pavia, in Piazza Vittoria, dalle 15:30 alle 18, il parlamentare Antonio D’Alessio sarà ad Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, dalle 10:30 alle 13 e a Salerno, in via Velia dalle 10 alle 12.

Domenica 10 marzo, invece, la senatrice Mariastella Gelmini sarà al banchetto del Municipio 5 a Milano, in via Giulio Romano, dalle 14:30 alle 18:30, Valentina Grippo sarà dalle 10 alle 12 al banchetto in Piazza dell’Immacolata a Roma, Antonio D’Alessio in mattinata si recherà al banchetto a Battipaglia in via Italia, Ettore Rosato sarà a Trieste, in piazza della Borsa, dalle ore 10 alle 13, Elena Bonetti parteciperà al banchetto a Mantova, in Piazza martiri di Belfiore, dalle 10 alle 13.