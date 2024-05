Europee: Donzelli (Fdi), ‘pancia a terra per far avere più consensi possibile a Meloni’**

8 Maggio 2024

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – L’evento ‘Europa Viva 24’ è “un appuntamento importante che aiuta il Partito dei Conservatori a prepararsi a una sfida epocale per l’Europa. I Conservatori hanno le idee chiare… Ci consideravano euroscettici, antieuropeisti, oggi tutte le famiglie europee arrivano a dire le cose che i Conservatori in questi anni avevano già detto. Avevamo ragione noi. Noi siamo credibili, gli altri molto meno”. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento di Ecr Party in programma a Madrid dal 17 al 19 maggio.

“Il ruolo centrale avuto da Giorgia Meloni” come presidente di Ecr e al governo del Paese “avrà maggior peso se sarà forte il consenso degli italiani, questo il motivo principale per cui siamo pancia a terra per far avere più consensi possibile a Giorgia Meloni. Più consenso avrà Meloni più forza avrà l’Italia in Europa”, ha proseguito Donzelli.