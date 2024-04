Europee: ecco il simbolo di Stati uniti d’Europa

20 Aprile 2024

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Uno sfondo giallo con la bandiera Europea, in un cerchio la scritta Stati Uniti d’Europa e in basso in cerchi più piccoli i loghi delle formazioni politiche che hanno deciso di aderire all’iniziativa. È il simbolo della lista Stati uniti d’Europa che questa mattina viene presentata a Roma.