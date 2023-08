Europee: +Europa, ‘nessuna interlocuzione su liste uniche’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “In merito ad alcune notizie diffuse oggi sulla stampa, +Europa precisa che non vi è in corso alcuna interlocuzione per la creazione di ‘liste uniche’ alle europee. +Europa ribadisce di lavorare per presentare alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo un’offerta politico-elettorale liberale, libertaria, progressista ed ecologista, che non ammetta compromessi su temi come diritti civili, laicità, progresso scientifico e tecnologico, equità generazionale e sostenibilità ambientale. Al contempo, +Europa ribadisce la propria appartenenza alla famiglia europea dell’Alde, l’alleanza dei liberal-democratici. Da questi nostri punti fermi, in autunno partiranno le eventuali future interlocuzioni con gli altri partiti in vista delle elezioni europee del giugno 2024”. È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa di +Europa.