Europee: Fi, ‘verso sold out treni azzurri per chiusura campagna a Napoli’

2 Giugno 2024

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Treni azzurri verso il sold out per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Forza Italia, il 6 giugno, a Napoli”. Cosi in una nota l’Ufficio Stampa di Forza Italia.

“Appuntamento giovedì 6 giugno alle 17, a Napoli, a Piazza Matteotti, per concludere, con interventi, spettacoli e tante sorprese, la campagna elettorale di Forza Italia per le Europee. Una campagna fatta fin dal primo giorno fra la gente e per la gente – si legge nella nota degli azzurri -, sul territorio, incontrando cittadini, imprenditori, rappresentanti di diverse categorie, per confrontarsi e per raccogliere impressioni, necessità, urgenze. Il presidente Silvio Berlusconi negli ultimi 30 anni ha lavorato per costruire un’Europa con al centro la libertà, la sicurezza e la dignità delle persone e a questo punta il movimento azzurro anche nei prossimi anni. Forza Italia è il faro per tutti i cristiani, liberali, riformisti, europeisti, garantisti ed atlantisti e questi principi saranno ribaditi anche giovedì a Napoli”.

“Si va verso il sold out dei treni azzurri, sui quali potranno viaggiare, con una semplice richiesta, anche i giornalisti. Sarà una festa straordinaria per la quale è prevista una grande partecipazione di tutto il popolo di Forza Italia, guidato dal segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, e con la presenza di tutti i dirigenti del partito e degli esponenti azzurri al governo”.