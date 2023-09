Europee: Fioroni a Renzi e Calenda, ‘divisione incomprensibile’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Talvolta, come capita a Calenda e Renzi, prevale la diffidenza. È un vero peccato, si sprecano occasioni irreperibili”. Lo scrive Beppe Fioroni sul Domani d’Italia. “Tenere insieme sensibilità affini ma diverse è un’impresa comunque impegnativa, per questo deploriamo l’incomprensibile rottura tra Italia Viva e Azione”, sottolinea. Per questo “serve una tregua operosa, serve un nuovo appello”.

“Proviamo, per quanto ci riguarda, a lanciare un messaggio chiaro. La nostra alternativa non è andare al centro, ma partire ‘dal centro’ per ridare spinta, energia e convinzione a un Paese che patisce la dialettica tra questa destra e questa sinistra, simili nell’impronta radicale”. Fioroni aggiunge in vista delle europee: “Noi, aderendo al Partito Democratico Europeo (Pde), intendiamo rafforzare l’elemento democratico cristiano che opera nella formazione neo-centrista (quella rappresenta, appunto, dalla coalizione di Macron). Non siamo infatti socialisti, ma nemmeno popolari conservatori”.

“Ecco, dunque, che ritrovarci tutti nel medesimo raggruppamento europeo – per altro Renzi e Calenda questa scelta l’hanno fatta già per tempo, anche se Calenda ha preferito ultimamente trasferirsi dal Pd all’Alde, i due pilastri di Renew Europe – rende ancora più incomprensibile una divisione in vista delle elezioni del prossimo anno. Non possiamo permettercelo, l’elettorato non esiterebbe a punire una prova di evidente irresponsabilità e inconcludenza. Nessuno deve essere forzato, ma tutti devono agire con senso del dovere, sapendo quale partita delicata di sta giocando. Una speranza vive se a crederci sono anzitutto i suoi propugnatori, specie in questo tempo di confusione e incoerenza. Prendiamo coraggio, uniti siamo forti e anche liberi. Ai nostri padri lo disse niente meno che De Gasperi”.