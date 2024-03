Europee: firmata intesa fra Sud chiama Nord e Movimento per Italexit**

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Dopo l’alleanza con il Partito popolare per il Nord, fondato dall’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli, Sud chiama Nord comunica l’intesa con il Movimento per Italexit, la seconda alleanza stipulata nel percorso verso le elezioni europee che aderisce alla lista Libertà. All’annuncio, presso la Sala Stampa a Montecitorio, erano presenti fra gli altri il leader di Sud Chiama Nord (ScN), Cateno De Luca, insieme alla presidente Laura Castelli ed all’onorevole Francesco Gallo. Per il Movimento Italexit, Giampaolo Bocci, già candidato nella lista di ‘Italexit per l’Italia’ con l’ex grillino Gianluigi Paragone, e Giuseppe Sottile, tra i fondatori di Vox Italia, nonché già membro della direzione nazionale di Italexit.

In un’alleanza stipulata nel segno di un impegno condiviso nell’affrontare alcuni temi centrali per la libertà dell’Italia rispetto ad una visione Eurocentrica, “c’è già un fantomatico comitato Italexit per l’Italia che comunica sculacciate – riferisce Cateno De Luca – Sono gli elettori però che comandano. Questi fantomatici comitati scendano in campo e portino avanti le loro idee. O vogliono barattare la mancanza di partecipazione con questioni personali?”, chiosa. “Ringrazio Paragone per l’eventuale diffida che ci farà. Spero che non mi presenti il conto per la pubblicità che ci sta facendo”.

“Abbiamo una Ue che ruba al contrario, che ruba ai poveri per dare ai ricchi. Ed abbiamo partecipato alle elezioni politiche con un partito, Italexit con Paragone. L’esperienza è finita con le dimissioni di Paragone da segretario. Oggi c’è un gruppo di volenterosi che portano avanti questo progetto, come Verrillo, che invito a partecipare a questa grande battaglia. Ma anche una comunità grandissima che si riconosce nel comitato per Italexit rappresentato da Bocci a cui faccio i miei complimenti per il coraggio e la coerenza dimostrata”, commenta Sottile. “Oggi siamo qui perché altri hanno deciso di mettere da parte i personalismi nell’interesse del nostro Paese – interviene Bocci – Credo che in un momento di sfide complesse, questa sia l’unica strada da percorrere. Grazie a Cateno De Luca per averci aperto le porte di questa coalizione in nome della libertà”.