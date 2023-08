Europee: Fitto, ‘sovranisti? Nessuno lo è in Ue più di Francia e Germania’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Se con il termine sovranista si intende la difesa degli interessi nazionali, io non ho mai trovato in Europa Paesi più sovranisti di Francia e Germania, che giustamente difendono i loro interessi e lo fanno molto bene. Non vedo quale sia problema difendere le peculiarità del proprio paese, come Giorgia Meloni sta facendo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, intervenendo a uno degli appuntamenti de ‘Gli incontri del principe’.