Europee: Foti, ‘con Meloni per impegnarci a cambiare Europa una volta per tutte’

28 Aprile 2024

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Siamo orgogliosi della candidatura di Giorgia Meloni, che guiderà le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni alle elezioni europee dell’8-9 giugno. A fronte di chi si limita a parlare di Europa in senso generico e senza contenuti, con coerenza e riconosciuta autorità Meloni ha delineato gli impegni di Fratelli d’Italia volti a tutelare l’attività delle imprese e dell’agricoltura, promuovere una politica espansiva, contrastare la denatalità, riaffermare le radici giudaico cristiane del ‘vecchio Continente'”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Con il coraggio che da sempre la contraddistingue, Giorgia ci mette non solo la faccia, ma conferma anche il proprio nome nel simbolo, a dimostrazione della grande responsabilità assunta con gli italiani, che siamo certi le riserveranno uno straordinario successo, unico vero attestato di stima e fiducia che in politica vale. Proprio la discesa in campo di Giorgia -conclude Foti- è di ulteriore sprone per ognuno di noi ad impegnarci ancora di più per cambiare una volta per tutte questa Europa”.