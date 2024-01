Europee: Foti, ‘spero che Meloni si candidi’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Io spero che Giorgia Meloni si candidi, così come spero che tutti i leader dei partiti che partecipano alle elezioni lo facciano, perché quelle europee rappresentano indubbiamente un momento importante per una scelta che la stessa Europa è chiamata a fare. I leader, che sono sempre responsabili dei risultati che alle urne i partiti ottengono, se scendono in campo personalmente danno un valore aggiunto anche per la partecipazione dei cittadini”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera a ‘Cinque minuti’ su Rai1.