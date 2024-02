Europee: foto Renzi-Schlein a evento +Europa, aggiungiamo anche Calenda? E lui ‘un onore’

Febbraio 24, 2024

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Matteo Renzi, Elly Schlein, Riccardo Magi, Benedetto della Vedova, Emma Bonino. Tutti seduti, uno di fianco all’altro, alla convention ‘Stati uniti d’Europa’ in corso a Roma e organizzata da Più Europa. Dice il conduttore dell’iniziativa, Alessandro Cecchi Paone: “Abbiamo Calenda in collegamento, spero non se la prenda se lo aggiungiamo alla foto”. Il segretario di Azione, in collegamento da Kiev, risponde: “Sarà un onore”.