Europee: Gelmini, ‘serve decreto per voto italiani in Regno Unito, discriminazione inaccettabile’

6 Maggio 2024

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Le norme attualmente in vigore consentono solo ai cittadini italiani residenti in un Paese Ue di votare per le elezioni Europee nei seggi allestiti presso le sedi della rete diplomatica del nostro Paese. Queste norme, dopo la Brexit, escludono quindi dalla possibilità di votare senza tornare in Italia quasi mezzo milione di italiani iscritti all’Aire residenti nel Regno Unito, che è uno dei Paesi extra-Ue del mondo in cui vivono più italiani (con Argentina, Svizzera e Brasile). Identico provvedimento, peraltro, potrebbe essere facilmente esteso agli elettori residenti in Svizzera”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.

“Sarebbe assolutamente ragionevole da parte del governo, dopo le proteste di decine di migliaia di nostri connazionali, adottare un provvedimento urgente per consentire concretamente l’esercizio del diritto di voto quantomeno ai cittadini residenti nel Regno Unito iscritti all’Aire, di cui esiste quindi un’anagrafe precisa: in caso contrario, visti i costi ingenti di viaggio, questi finirebbero unicamente per nutrire, in modo coatto, e neppure volontario, le fila dell’astensionismo. È francamente inaccettabile che da una scelta dei cittadini inglesi, quella della Brexit, discenda una discriminazione inaccettabile rispetto al diritto di elettorato attivo dei nostri connazionali”, conclude.