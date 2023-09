Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Non lasciamo cadere nel vuoto l’appello di Stéphane Séjourné a tutte le forze politiche che compongono Renew in Italia. Non perdiamo l’occasione di dare vita a una lista comune denominata Renew Italia in modo da rafforzare la delegazione italiana nel prossimo Parlamento europeo. L’Europa ha bisogno di più Renew e Renew ha bisogno di più Italia”. Lo scrive su twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.