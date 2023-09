Europee: Gozi, ‘lista comune Renew per delegazione forte, occasione da non perdere’**

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “L’obiettivo di Renew Europe è rafforzarsi nel prossimo parlamento europeo, quindi è normale che si aspiri all’unità delle forze che la compongono in tutti gli Stati membri, compresa l’Italia”. Sandro Gozi, eurodeputato di Renew, eletto in Francia con la lista Renaissance promossa da Emmanuel Macron, risponde così all’Adnkronos sulle divisioni tra Azione, Italia Viva e Più Europa in vista delle Europee.

Un’area che fa riferimento al gruppo di Renew Europe a Strasburgo e che rischia, se divisa, di non portare nemmeno un rappresentante in Europa: superare la soglia del 4% è una scommessa per tutte e tre le formazioni. Mentre, sottolinea Gozi, una lista comune Renew Italia è “un’occasione da non perdere”.

“In Italia -osserva l’eurodeputato- sarà più importante che in altri paesi perché è un grande paese e una lista comune Renew Italia potrebbe portare dall’Italia una delegazione molto importante nel nostro gruppo. Occasione da non perdere e per cui lavoreremo fino all’ultimo minuto utile”.