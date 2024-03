Europee: Gozi (RE), ‘avanti con lista Stati Uniti d’Europa’

27 Marzo 2024

Roma, 27 mar (Adnkronos) – “L’iniziativa Stati-Uniti d’Europa è la grande novità di queste elezioni europee. Noi democratici di Renew Europe la sosterremo con forza”. Lo afferma l’eurodeputato Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro del “Team Europe” che guiderà la campagna elettorale di Renew alle Europee 2024.

L’eurodeputato, poi, svela un aneddoto: “In questi giorni, nel corso della campagna elettorale che ho già iniziato in tutto il continente con il ‘Team Europe’, la prima domanda che mi viene rivolta è sempre la stessa: cosa faranno i nostri alleati italiani? Perché l’Italia é decisiva per la nostra battaglia federalista per lo stato di diritto, per costruire un’Europa potenza democratica e per battere le estreme destre”. “Avanti tutta, quindi, senza esitazioni, con la lista Stati-Uniti d’Europa”, conclude Gozi.